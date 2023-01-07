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Пермский пороховой завод войдет в состав «Ростеха»

Пермский пороховой завод войдет в состав «Ростеха»

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.ФКП «Пермский пороховой завод» станет акционерным обществом: 100% акций будут находиться в федеральной собственности и будут переданы в качестве имущественного взноса РФ в госкорпорацию «Ростех».

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