Пермский пороховой завод войдет в состав «Ростеха»

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.ФКП «Пермский пороховой завод» станет акционерным обществом: 100% акций будут находиться в федеральной собственности и будут переданы в качестве имущественного взноса РФ в госкорпорацию «Ростех».