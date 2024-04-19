10 мифов о язычестве

Мозг никак не может быть калькулятором, он управляет всеми 12-ю системами…» - Это лишь подтверждает что мозг примитивный калькулятор – комп настроенный на управление системами организма и более ничего ! «не мешает думать Человеку» - Но все придуманное только идет во вред организму (в подавляющем большинстве) и мозг не способен вносить правки , изменить программу , ….во «управляемые всеми 12-ю системами" организма ! Только душа способна внести корректировки в СИСТЕМЫ (организм) , если найдено приложение усилий разума с возможностями души , в тесной спайке вектора души и разума !!! Душа в содружестве с осознанным разумом есть МОЩНАЯ СИЛА ! А по отдельности они обои ничто , потенциалы обнуляются ! Душа все знает и может как ….. , а мозг … водит ложными тропами ! «как искорка относится к пламени костра» - - Не будет искорки = не будет и огня ! Человек частичка Бога , как и все твари ! Не будет этих тварей- частичек = не будет и бога ! Бог есть воплощение совокупности всех этих частичек , всех тварей …!

МГ

Малик Гумеров

Сами себя опровергаете ! ??? «таких Богов» - и тут же – «по разным Религиозным конфессиям» « огромное множество» - ПО РЕЛИГИИ , который опиум для народа , и призвание которой увести людей от бога – истинных законов мироздания , и пасти как овечек насаждая рабскую психологию . Для меня бог один и един ! Бог это всемогущий всеобъемлющий вселенский разум ! Это для людей несмышленых , которых делают рабами , и внушают - бог это дед с бородой сидящий на троне в космических просторах и смотрящий над Землей и тварями ….. ! ИЛИ , за бога принимают возможности более развитых видов тварей …. ! Недоступное людям воспринимается как возможности бога , за самого бога ….! ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ !!! Аналогично как дикари воспринимают за бога спрыгнувшего с самолета парашютиста ! «древние Мудрецы, АВАТАРЫ…» точно из этой же категории ! «Иисуса, Будду» - это просто люди ставшие человеками , насколько возможно приблизившиеся к истинным законам мироздания – к богу ! А Бог – законы мироздания до конца никому и никогда не будут доступны !!! ЭТО АКСИОМА ! К ним можно только приблизиться …. . А чем больше близость – тем более бог-законы будут отдаляться , проявляться в других формах …. Показывая что ранее познанное это только часть , отдельные проявления законов мироздания - не есть истина в последней инстанции ! Так же и материя , дух , мысль неразделимы , как и порядок и хаос ! Разделять их = значит уходить далеко от законов мироздания … , в дебри …. – где сегодня вслепую и бродят люди в науке(природа-мир не разделены на физику , химию и т.д. поэтому нет в науке понимания природы вещей) …. , в медицине(хирургия , терапия , и т.д.) – поэтому лечат только симптомы-вторичные признаки , а не саму болезнь , … и т.д..