В Салехарде стартовал двухдневный очный интенсив по развитию социального предпринимательства. Курс обучения пройдут соцпредприниматели, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также региональных и местных органов власти из всех городов и районов Ямала.