В Салехарде стартовал двухдневный очный интенсив по развитию социального предпринимательства. Курс обучения пройдут соцпредприниматели, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также региональных и местных органов власти из всех городов и районов Ямала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии