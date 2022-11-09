В преддверии Дня сотрудника ОВД в Нижегородской области состоялась церемония открытия малосемейного служебного общежития

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел состоялась торжественная церемония открытия малосемейного служебного общежития на 90 квартир для сотрудников ОВД региона и членов их семей.
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