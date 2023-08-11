Ответ Сталина на просьбу США вернуть долг в 1 млрд долларов

Алексей Горшков

Всё время вспоминаю Генуэзскую конференцию 1922 года,когда на Советскую Россию навалились,типа: "возвращайте царские долги",на что советская делегация АРГУМЕНТИРОВАННО такой счёт за разрушения интервентами во время Гражданской войны выкатила,что В РАЗЫ все царские долги перекрывал - все "утухли"! Мне кажется - нам сейчас надо так же действовать! Допустим - "вякнет" что-нибудь Польша насчёт того,что мы ей чего-то там должны - напомнить,сколько ОНА должна за гибель пленных красноармейцев в 20-е г.г. ХХ века,за обеспечение ТРЁХ Армий во время Второй Мировой войны - Андерса и 2-х Войска Польского,за денежную и продовольственную помощь с 1944 по 1991 годы,за присоединённые к ним,но завоёванные у Германии нами земли восточной Германии и Восточной Пруссии. И это только Советское время - по идее можно припомнить их "художества" ещё со Смутного времени - они ведь тогда и Москву оккупировали!