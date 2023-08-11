В годы Великой Отечественной войны Штаты материально помогали СССР, но давали, как говорится, в долг.
Ответ Сталина на просьбу США вернуть долг в 1 млрд долларов
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ВД
Василий Днепровский
От Украины шиш завернутый в ,, получать. Их украина давно предупреждает,, за интересы и безопасность Европы воюет украина.,,
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11 час.
Алексей Горшков
Всё время вспоминаю Генуэзскую конференцию 1922 года,когда на Советскую Россию навалились,типа: "возвращайте царские долги",на что советская делегация АРГУМЕНТИРОВАННО такой счёт за разрушения интервентами во время Гражданской войны выкатила,что В РАЗЫ все царские долги перекрывал - все "утухли"! Мне кажется - нам сейчас надо так же действовать! Допустим - "вякнет" что-нибудь Польша насчёт того,что мы ей чего-то там должны - напомнить,сколько ОНА должна за гибель пленных красноармейцев в 20-е г.г. ХХ века,за обеспечение ТРЁХ Армий во время Второй Мировой войны - Андерса и 2-х Войска Польского,за денежную и продовольственную помощь с 1944 по 1991 годы,за присоединённые к ним,но завоёванные у Германии нами земли восточной Германии и Восточной Пруссии. И это только Советское время - по идее можно припомнить их "художества" ещё со Смутного времени - они ведь тогда и Москву оккупировали!
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6 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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2 час.
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