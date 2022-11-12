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Симеоне против ухода Феликса: «Он нам нужен. Жоау – один из самых результативных игроков «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» заявил о желании сохранить Жоау Феликса. «Жоау – один из самых результативных наших игроков, у него три гола [в Ла Лиге].

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