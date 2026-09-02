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Шоу-бизнес: «Сын стал для меня Иудой»: Стрелял в сына, дочь утонула в бассейне – Как живет в свои 75 Владимир Конкин

Шоу-бизнес: «Сын стал для меня Иудой»: Стрелял в сына, дочь утонула в бассейне – Как живет в свои 75 Владимир Конкин

Для миллионов зрителей Владимир Конкин навсегда остался Володей Шараповым из «Места встречи изменить нельзя» — честным, спокойным и порядочным человеком.

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