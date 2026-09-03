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Царьград

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Мошенники заставляют удалять приложения Wildberries и Ozon ради кражи данных

Мошенники заставляют удалять приложения Wildberries и Ozon ради кражи данных

Алла Храпунова, занимающая должность заместителя руководителя проекта Народного фронта, сообщила о распространении новой схемы обмана, направленной против покупателей крупных онлайн-площадок.

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