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Экс-главу Межпромбанка Пугачева заочно приговорили к 14 годам колонии за хищение 28 миллиардов рублей

Экс-главу Межпромбанка Пугачева заочно приговорили к 14 годам колонии за хищение 28 миллиардов рублей

Злоупотребление полномочий привело к ущербу в 93 миллиарда рублейТверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении более 28 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».

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