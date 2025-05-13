Экс-главу Межпромбанка Пугачева заочно приговорили к 14 годам колонии за хищение 28 миллиардов рублей

Злоупотребление полномочий привело к ущербу в 93 миллиарда рублейТверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении более 28 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».