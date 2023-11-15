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ООН заявила о снижении числа раненых и убитых мирных жителей на Украине

ООН заявила о снижении числа раненых и убитых мирных жителей на Украине

В течение октября в ходе конфликта на Украине было убито или ранено 605 мирных жителей, и это общее число сокращается ежемесячно с февраля 2022 года, говорится в отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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