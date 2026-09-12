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Царьград

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В Гатчине водитель распылил перцовку в лицо оппоненту и стал фигурантом дела

В Гатчине водитель распылил перцовку в лицо оппоненту и стал фигурантом дела

Конфликт между двумя автомобилистами в Гатчине закончился уголовным делом о хулиганстве. Инцидент произошёл вечером 10 сентября у дома 32 на Рощинской улице.

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