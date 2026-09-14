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Происшествия

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Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 111 подозреваемых незаконном изготовлении и обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки

«Сотрудниками МВД России и ФСБ России в более чем 40 регионах страны задержаны 111 граждан. В зависимости от роли каждого они подозреваются в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия.

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