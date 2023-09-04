1. В центральном матче тура Мир РПЛ ЦСКА упустил победу над «Зенитом» – 1:1. Антон Заболотный забил на 4-й минуте после ошибки Алипа и Кержакова (защитник отдал в створ, а вратарь не сумел быстро вынести), Дуглас Сантос сравнял на 88-й.
Ничья ЦСКА и «Зенита», «Арсенал» обыграл «МЮ», Ферстаппен побил рекорд Феттеля, победы «Барсы», «Интера» и «Юве», конфликт тен Хага и Санчо, гол Кузяева и другие новости
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КузнецовВВ
Царь один. все остальные - самозванцы
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50 мин.
КузнецовВВ
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые близки к согласованию трансфера универсального игрока, который может выступать на разных позициях «До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно [уже] закрыто. С одной стороны, это даёт дополнительные возможности, с другой — усложняет. Клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто. Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками — не буду называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть ещё и на перспективу. Я думаю, что если всё будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере»
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49 мин.
КузнецовВВ
Чемпион мира и финалист Кубка Стэнли, 37-летний Антон Худобин подписал контракт с красноярским «Соколом», сообщает пресс-служба клуба. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд». Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023). В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.
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42 мин.
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