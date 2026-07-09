Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

Яна Рудковская прокомментировала возможное участие сына Александра Плющенко в Олимпийских играх

Яна Рудковская прокомментировала возможное участие сына Александра Плющенко в Олимпийских играх

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, рассказала о карьере их сына, 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, который недавно перешёл в сборную Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии