Яна Рудковская прокомментировала возможное участие сына Александра Плющенко в Олимпийских играх

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, рассказала о карьере их сына, 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, который недавно перешёл в сборную Азербайджана.
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