Яна Рудковская прокомментировала возможное участие сына Александра Плющенко в Олимпийских играх

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, рассказала о карьере их сына, 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, который недавно перешёл в сборную Азербайджана.