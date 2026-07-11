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Лионель Скалони: «Месси будет лучшим, пока есть мотивация. Лео превращается в машину, когда выкладывается на полную. Возможно, люди ожидали, что он в 39 лет не будет в лучшей форме»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями о физической готовности Лионеля Месси на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии.

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