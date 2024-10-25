В ЦБ анонсировали народное голосование за символы для новой купюры

Граждане РФ смогут поучаствовать в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление отечественного Центробанка.
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