Банкир Шорников: ставки по автокредитам в начале 2024 года достигнут 19-23%

В РФ в начале 2024 года могут до 19–23% подняться ставки по рыночным программам автокредитования. Таким прогнозом поделился директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников в беседе с РИА Новости.
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