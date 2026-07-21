Хегсет: дополнительные ассигнования нужны ВС США, а не Украине

США должны выделять дополнительные бюджетные средства американским вооруженным силам, а не Киеву. Об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям шеф Пентагона Пит Хегсет, трансляцию ведет Associated Press.
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