Врачи советуют не выходить из дома из-за вируса, вызывающего кашель с кровью

Жителям России снова советуют постоянно носить маски.Из-за появления в России нового вируса, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью, специалисты советуют снова носить маски, избегать скопления людей и как можно реже выходить из дома, так как распространение болезни происходит воздушно-капельным путём.
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