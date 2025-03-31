Врачи советуют не выходить из дома из-за вируса, вызывающего кашель с кровью

Жителям России снова советуют постоянно носить маски.Из-за появления в России нового вируса, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью, специалисты советуют снова носить маски, избегать скопления людей и как можно реже выходить из дома, так как распространение болезни происходит воздушно-капельным путём.