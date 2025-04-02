Комитет ГД одобрил проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам Госдумы принять во втором чтении проект закона, который распространяет статус ветерана боевых действий на военнослужащих, выполняющих задачи на территории Курской области.
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