Волна потрясений: как звезда Альдебаран летом 2024 может принести катастрофу

Астрономы и астрологи давно изучают влияние звезд на жизнь на Земле. Одной из самых значимых звезд считается Альдебаран — одна из самых ярких звезд на небе, которая, по мнению некоторых астрологов, способна влиять на глобальные события.
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