"Сбить беспилотник из стрелкового оружия - нетривиальная задача": Десятки попаданий, а дрон ВСУ летит дальше

Владимир Орлов указал, что частный бизнес в России по-прежнему не имеет достаточных полномочий для того, чтобы эффективно обороняться от налётов БПЛА противника: "Сбить беспилотник из стрелкового оружия - нетривиальная задача".
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