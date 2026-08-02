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Царьград

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"Сбить беспилотник из стрелкового оружия - нетривиальная задача": Десятки попаданий, а дрон ВСУ летит дальше

"Сбить беспилотник из стрелкового оружия - нетривиальная задача": Десятки попаданий, а дрон ВСУ летит дальше

Владимир Орлов указал, что частный бизнес в России по-прежнему не имеет достаточных полномочий для того, чтобы эффективно обороняться от налётов БПЛА противника: "Сбить беспилотник из стрелкового оружия - нетривиальная задача".

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