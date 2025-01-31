Эксперт Анна Котик назвала причины «языкового барьера»

Он зачастую оказывается результатом психологических факторов Так называемый «языковой барьер» зачастую оказывается результатом психологических факторов и неправильных методов обучения, сказала в интервью радио Sputnik преподаватель английского, автор собственного метода обучения Анна Котик.
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