Смердяковщина - О нашей самой отвратительной национальной черте

В принципе никто не застал революционных событий 17 года ,но вправе вставлять свои оценки на те времена! Главное к примеру плохо относится к свершившим революции , а значит все что было создано после тоже всё плохо! Бараны они тоже забор видят ,а не представляют себе какие дяди с ножами ходят по их душу! Им кажется что за забором травка а не живодёрня! Зуд недооцененных "гениев" ! Нудят что вот они знают как было бы раньше и лучше !С другой стороны многое может не нравится в современной жизни , но тут молчание! Чревато!

valentina sergeeva

Эх, ничего себе… «проповедничек» !.. Взял и размазал вонючие экскременты кучки ублюдков по всему российскому народу! А сам-то (или сама)! «С трудом могу представить, чтобы англичанин, француз или американец с наслаждением смаковал свои национальные недостатки, или даже придумывал их специально» … То есть россияне априори уже поставлены ниже пьяниц-англичан, вшивых французов и «тупых» американцев! «Поучать имеет право только тот, кто сам кристально чист». А то, что в стаде слишком много стало паршивых овец, — это спорный вопрос, кто виноват. Почаще в зеркало глядеть надо. И пяток-другой нытиков из Вашего окружения, это ещё не весь русский народ. И к комментариям в Интернете лучше бы спокойней относиться, - там, может, недоросли подростки упражняются, а Вы уже за голову хватаетесь: «Усё пропало, гипс снимают, клиент уезжает» !.. В поле-то – ведь никто пырей да борщевик не сажает, а что растёт вместе с хлебом (и не только с ним)? Так пропалывать же надо! Постоянно! И всем вместе! И подрастающее поколение не только тоже, но и особенно! А то ведь сначала каждая «яжемать» вопит: «Онижедети!», «Моего не троньте»! А потом: «Помогите! В кого он таким стал?! Я же для него…». А что ты для него?.. Кормить, поить, обстирывать – для ребёнка мало! А примером быть, понятно, – трудно. Но начинать – только с себя.