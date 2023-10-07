Британская газета: Английская разведка могла выследить затонувшую подлодку ВМС КНР через часы Apple офицера НОАК

Шпиономания, похоже, охватила не только Соединенные Штаты, где работникам госструктур с конца прошлого года запретили пользоваться популярной китайской видеоплатформой TikTok из-за опасений прослушки, которую через приложение могут вести спецслужбы КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии