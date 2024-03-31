Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения участника СВО в Москве

В средствах массовой информации сообщалось, что участник СВО находился в столице в отпуске. Находясь в одном из московских баров и заступившись за девушку, он был избит молодыми людьми в возрасте от 20 до 25 лет.
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