🇷🇺☄️Местами «Град»: боевая работа расчета РСЗО БМ-21 «Град» по позициям и опорным пунктам боевиков ВСУ в зоне проведения СВО💥 #РСЗО #БМ21 #Град #СВО #Украина.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺☄️Местами «Град»: боевая работа расчета РСЗО БМ-21 «Град» по позициям и опорным пунктам боевиков ВСУ в зоне проведения СВО💥 #РСЗО #БМ21 #Град #СВО #Украина.
Свежие комментарии