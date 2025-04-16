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Читинец подстрелил пьяного дебошира

Читинец подстрелил пьяного дебошира

Стрельба произошла в Чите с участием пьяных дебоширов, сообщили ZAB.RU в пресс-службе регионального УМВД.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Ответственность? За ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЗАЩИЩАЛ СЕБЯ?!!   У нас люди вообще НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ от ДЕБОШИРОВ, ЦЕННЫХ СПЕЦИАлИСТОВ и ПРЕСТУПНИКОВ.  Полицейских НИГДЕ НЕ ВИДНО!! Да и охраняют они только власть!! Народ беззащитен.И себя защищать запрещено!! Если защитишь - значит &quot;виновен&quot;!!!!   ПОДЛО!!!!
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