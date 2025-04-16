Читинец подстрелил пьяного дебошира

Vladimir Lioubimcev

Ответственность? За ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЗАЩИЩАЛ СЕБЯ?!! У нас люди вообще НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ от ДЕБОШИРОВ, ЦЕННЫХ СПЕЦИАлИСТОВ и ПРЕСТУПНИКОВ. Полицейских НИГДЕ НЕ ВИДНО!! Да и охраняют они только власть!! Народ беззащитен.И себя защищать запрещено!! Если защитишь - значит "виновен"!!!! ПОДЛО!!!!