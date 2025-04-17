Эксперт Вехов объяснил, как защититься от нового вида мошенничества с помощью ИИ

Специалист рассказал о мошеннической схеме по краже личных данных и денег В киберпространстве набирает обороты новая схема обмана: мошенники создают сайт или приложение, маскируясь под популярные ИИ-сервисы — чат-боты, голосовых помощников, переводчиков или юридических консультантов.
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