Эксперт Вехов объяснил, как защититься от нового вида мошенничества с помощью ИИ

Специалист рассказал о мошеннической схеме по краже личных данных и денег В киберпространстве набирает обороты новая схема обмана: мошенники создают сайт или приложение, маскируясь под популярные ИИ-сервисы — чат-боты, голосовых помощников, переводчиков или юридических консультантов.