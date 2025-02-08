Ролевая игра “Cabernet” выйдет 20 февраля Разработчик Party for Introverts и издатель Akupara ...

Ролевая игра “Cabernet” выйдет 20 февраляРазработчик Party for Introverts и издатель Akupara Games объявили о том, что их мрачная ролевая игра Cabernet, будет выпущена 20 февраля 2025 года на ПК через Steam и Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation и… источник#PlayStation #Steam.