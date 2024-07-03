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Царьград

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С начала года Геленджик посетили более 1,2 млн туристов

С начала года Геленджик посетили более 1,2 млн туристов

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рост составил порядка 10%.С начала 2024 года Геленджик посетили 1 млн 269 тыс.

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