Обзор иноСМИ: Киев против мирного плана Трампа и цель Лондона на Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Основатель Давосского форума попал под следствие Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб оказался под следствием созданной им организации из-за письма анонимного осведомителя, обвинившего 87-летнего Шваба и его жену в «финансовых и этических проступках».
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