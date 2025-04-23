Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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М
Мария
Англичанка гадила, гадит, и будет гадить.
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21 час.
Tania Еременко
Вот тварь завистливая, эта англичанка! Сотни лет завидует богатству Российских ресурсов и науськивает другие страны на войну с Россией.
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16 час.
людмила михайлик
Англия исчезнет, утонет, хочет переселиться в Украину
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12 час.
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