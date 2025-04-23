Обзор иноСМИ: Киев против мирного плана Трампа и цель Лондона на Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Основатель Давосского форума попал под следствие Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб оказался под следствием созданной им организации из-за письма анонимного осведомителя, обвинившего 87-летнего Шваба и его жену в «финансовых и этических проступках».