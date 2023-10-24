В Перми возобновлен прием и отправление самолетов в международном аэропорту

Работа была приостановлена из-за выкатывания Boeing за пределы ВПП.Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов после кратковременной задержки из-за происшествия с одним из самолетов.
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