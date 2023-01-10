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И выглядит красиво, и на рынок ходить не надо-плоды съедобные, ароматные, урожай большой, а продирает до самых печёнок

И выглядит красиво, и на рынок ходить не надо-плоды съедобные, ароматные, урожай большой, а продирает до самых печёнок

Обратите внимание: Дом с панорамными окнами: фото примеры красивого французского остекления. ﻿﻿Все чаще на подоконниках можно увидеть нарядный кустик с ярким множеством плодов – перец декоративный.

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