Берни Коллинз: Если Ферстаппен захочет уйти, Red Bull его не удержит

Red Bull Racing Бывший стратег Формулы 1 Берни Коллинз считает, что новый долгосрочный контракт Макса Ферстаппена с Red Bull не означает, что четырёхкратный чемпион мира действительно останется в команде до 2030 года.
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