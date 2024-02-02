10 любопытных фактов о фильме «День сурка»

Сегодня в США и Канаде с прогнозом погоды выступают не метеорологи, а сурки. Ни в чем не повинных животных насильно вытаскивают из нор, и они, сами того не подозревая, предсказывают, скоро ли настанет весна.
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