Минобороны Белоруссии: Россия не требовала от республики помочь в СВО на Украине. Москва не обращалась к Минску за помощью в проведении специальной военной операции на Украине.
Белорусский генерал объяснил, почему Минск до сих пор не вступил в СВО
Комментарии
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Tania Еременко
Хорошо спрятаться за Российскую спину. Не уважаю белорусов за это - бросили Россию в беде. Только за свои границы боятся. Эта табуреточная политика батьки раздражает. Стыдно, батяня,стыдно... Чуть что - "Россия помоги"...
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3 час.
Evgenija Palette
И я не уважаю этого ЖИДОВСКОГО ХОРЬКА БАТЬКУ... Просто какое-то НЕПРИЛИЧНОЕ ГОВНО...
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Вы обе ничего не понимаете про Батьку
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32 мин.
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