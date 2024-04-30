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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Белорусский генерал объяснил, почему Минск до сих пор не вступил в СВО

Белорусский генерал объяснил, почему Минск до сих пор не вступил в СВО

Минобороны Белоруссии: Россия не требовала от республики помочь в СВО на Украине. Москва не обращалась к Минску за помощью в проведении специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Tania Еременко
Хорошо спрятаться за Российскую спину. Не уважаю белорусов за это - бросили Россию в беде. Только за свои границы боятся.  Эта табуреточная политика батьки раздражает. Стыдно, батяня,стыдно... Чуть что - &quot;Россия помоги&quot;...
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3 час.
Evgenija Palette
И я не уважаю этого ЖИДОВСКОГО ХОРЬКА БАТЬКУ... Просто какое-то НЕПРИЛИЧНОЕ ГОВНО...
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Вы обе ничего не понимаете  про Батьку
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32 мин.

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