Белорусский генерал объяснил, почему Минск до сих пор не вступил в СВО

Tania Еременко

Хорошо спрятаться за Российскую спину. Не уважаю белорусов за это - бросили Россию в беде. Только за свои границы боятся. Эта табуреточная политика батьки раздражает. Стыдно, батяня,стыдно... Чуть что - "Россия помоги"...