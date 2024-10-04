Нам всем надо быть бдительнее

Окончание, начало здесь С директором научно-исследовательского института судебных экспертиз «СТЭЛС», профессором Александром Власовым говорим о массовом подрыве электронных устройств в Ливане, изменившемся характере боевых действий и о том, что после этого нас всех ждет… — Я бы хотел, Владимир Васильевич, несколько слов сказать об общем изменении психологического восприятия давно состоявшихся и, казалось бы, на протяжении последних, наверное, полутора сотен лет сформировавшихся законов и обычаев ведения войны… Когда было четкое разделение на комбатантов, то есть лиц, так или иначе принимающих участие прямое или косвенное в военных действиях, и гражданское население.