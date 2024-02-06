Sukhoi Superjet с российскими фигуристами выкатился за пределы ВПП в Саранске

Самолет Sukhoi Superjet, в котором тренеры и спортсмены летели на первенство России по фигурному катанию среди юниоров, после приземления в в Саранске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб.
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