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Омолаживающая программа для лица Патрисии Горовей

Омолаживающая программа для лица Патрисии Горовей

Вернуть молодость лица можно с помощью нескольких простых упражнений. Если самомассажем вы занимаетесь впервые, лучше воспользоваться зеркалом, чтобы смотря в отражение контролировать положение рук и удостовериться, что упражнения выполняются правильно.

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