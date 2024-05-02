Омолаживающая программа для лица Патрисии Горовей

Вернуть молодость лица можно с помощью нескольких простых упражнений. Если самомассажем вы занимаетесь впервые, лучше воспользоваться зеркалом, чтобы смотря в отражение контролировать положение рук и удостовериться, что упражнения выполняются правильно.
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