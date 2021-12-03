Основатель Softline купил почти 178 тысяч акций компании на $1,15 млн

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Основатель и председатель совета директоров группы компаний Softline Игорь Боровиков купил на Лондонской бирже 177,981 тысячи акций компании на общую сумму 1,147 миллиона долларов, следует из материалов Softline.
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Основатель и председатель совета директоров группы компаний Softline Игорь Боровиков купил на Лондонской бирже 177,981 тысячи акций компании на общую сумму 1,147 миллиона долларов, следует из материалов Softline.
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