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Необузданный аппетит Киева: ему недостаёт 32,6 млрд долларов на 2027 год

Необузданный аппетит Киева: ему недостаёт 32,6 млрд долларов на 2027 год

Украина вплотную подошла к критической черте бюджетной устойчивости. Министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews озвучил цифры, которые рисуют картину глубокого финансового кризиса.

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