Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 июля 2024 года: Как ВСУ мучают мирных перед отступлением, что случилось с наемниками под Харьковом и кто убил Ирину Фарион

Фарион была застрелена за то, что «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества» REUTERS Вчера 8,6K прочитали Южная группировка за сутки вывела из строя 680 бойцов ВСУ Группировка войск «Север» нивелировала до 235 боевиков, 4 автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, орудие М101 и станцию радиоэлектронной разведки «Хортица-М».