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По акции "Здоровые сердца" обследовались почти 90 тысяч приморцев

По акции "Здоровые сердца" обследовались почти 90 тысяч приморцев

За 40 дней акции "Здоровые сердца Приморья" обследования прошли 89,1 тысячи жителей края. У более 4 тысяч человек выявлены заболевания на ранней стадии.

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