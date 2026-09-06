Финальный ответ Киеву за всё: центр принятия решений разбит у Запорожья

Серию ударов по объектам ВСУ зафиксировали в Запорожской области. По данным военных источников, речь идет о прилетах порядка 50 «Гераней», «Ланцетов» и «Молний», а также о не менее чем 20 ударах УМПК и РСЗО.
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