Жители Тверской области могут принять участие в III Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в III Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца», который проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».
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