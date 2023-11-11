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Жители Тверской области могут принять участие в III Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

Жители Тверской области могут принять участие в III Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в III Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца», который проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

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