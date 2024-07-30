🇦🇿🇮🇱🇱🇾🇹🇷 Знаете, что упустили практически все вчера? То, что Эрдоган прямым текстом сказал о вводе турецких войск в Карабах.
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🇦🇿🇮🇱🇱🇾🇹🇷 Знаете, что упустили практически все вчера? То, что Эрдоган прямым текстом сказал о вводе турецких войск в Карабах.
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