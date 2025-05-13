❗️⚡️Хуситы на фоне прекращения огня с США заявили, что перехватили над Йеменом очередной американский БПЛА MQ-9A Reaper, 23-й по счёту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Хуситы на фоне прекращения огня с США заявили, что перехватили над Йеменом очередной американский БПЛА MQ-9A Reaper, 23-й по счёту.