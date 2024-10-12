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В Киеве заговорили о необходимости уступить России

В Киеве заговорили о необходимости уступить России

В Киеве начали обсуждать сценарий завершения конфликта. Согласно ему, Украина откажется от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, написало немецкое издание Der Spiegel, cсылаясь на высокопоставленного киевского чиновника.

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