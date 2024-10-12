В Киеве заговорили о необходимости уступить России

В Киеве начали обсуждать сценарий завершения конфликта. Согласно ему, Украина откажется от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, написало немецкое издание Der Spiegel, cсылаясь на высокопоставленного киевского чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии