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Экс-исполнительный директор МВФ исключил скорое снятие санкций с России

Экс-исполнительный директор МВФ исключил скорое снятие санкций с России

Экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший в беседе с РИА Новости оценил сроки снятия санкций с России.

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